Цунода впервые за рулем «Ред Булл», Окон и Хюлькенберг начали работу в новых командах на тестах
Гонщик «РБ» Юки Цунода впервые в карьере пилотирует актуальный болид «Ред Булл».
Японский пилот, который считается одним из претендентов на место Серхио Переса, работает на постсезонных тестах в Абу-Даби за «Ред Булл».
Эстебан Окон присоединился к «Хаасу» после пяти лет в «Рено» / «Альпин», Нико Хюлькенберг ушел из «Хааса» и начал трудиться в «Заубере».
Карлос Сайнс, покинувший «Феррари», дебютировал за «Уильямс» накануне в рамках съемочного дня.
Фото: Сайнс дебютировал за «Уильямс» в рамках съемочного дня
Составы команд и расписание работы пилотов на тестах «Ф-1» в Абу-Даби
Опубликовал: Михаил Ширяев
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