Цунода впервые за рулем «Ред Булл», Окон и Хюлькенберг начали работу в новых командах на тестах

Гонщик «РБ» Юки Цунода впервые в карьере пилотирует актуальный болид «Ред Булл ».

Японский пилот, который считается одним из претендентов на место Серхио Переса, работает на постсезонных тестах в Абу-Даби за «Ред Булл».

Эстебан Окон присоединился к «Хаасу » после пяти лет в «Рено » / «Альпин», Нико Хюлькенберг ушел из «Хааса» и начал трудиться в «Заубере».

Карлос Сайнс, покинувший «Феррари», дебютировал за «Уильямс» накануне в рамках съемочного дня.

Фото: Сайнс дебютировал за «Уильямс» в рамках съемочного дня

Составы команд и расписание работы пилотов на тестах «Ф-1» в Абу-Даби

Фото: The Race ; соцсети команды «Хаас» ; сайт «Формулы-1»