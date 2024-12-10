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Цунода впервые за рулем «Ред Булл», Окон и Хюлькенберг начали работу в новых командах на тестах

Гонщик «РБ» Юки Цунода впервые в карьере пилотирует актуальный болид «Ред Булл».

Японский пилот, который считается одним из претендентов на место Серхио Переса, работает на постсезонных тестах в Абу-Даби за «Ред Булл».

Эстебан Окон присоединился к «Хаасу» после пяти лет в «Рено» / «Альпин», Нико Хюлькенберг ушел из «Хааса» и начал трудиться в «Заубере».

Карлос Сайнс, покинувший «Феррари», дебютировал за «Уильямс» накануне в рамках съемочного дня.

Фото: Сайнс дебютировал за «Уильямс» в рамках съемочного дня

Составы команд и расписание работы пилотов на тестах «Ф-1» в Абу-Даби

Фото: The Race; соцсети команды «Хаас»; сайт «Формулы-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФормула-1
logoУильямс
logoЗаубер
logoЮки Цунода
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logoКарлос Сайнс
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logoРед Булл
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logoНико Хюлькенберг
logoФеррари
logoХаас
logoЭстебан Окон
тесты Формула-1
logoСерхио Перес
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