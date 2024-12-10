Мартин Брандл: «Назвать стюардов «тупыми идиотами» – совсем не справедливо и не умно со стороны Ферстаппена»
Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл убежден, что ругань гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на судей была необоснованной.
Четырехкратный чемпион мира получил десятисекундный штраф за столкновение с соперником из «Макларена» Оскаром Пиастри на старте Гран-при Абу-Даби.
«Ферстаппен утверждал, что полностью поравнялся [с Пиастри], но это было не так. Наверное, Пиастри мог оставить больше места, но я сомневаюсь, что он видел поздний нырок.
Как гласит знаменитая цитата Айртона Сенны, если не ныряешь в просвет, ты уже не гонщик, однако Максу вообще не нужно было брать на себя такой риск в ситуации «50 на 50» для каждого из них.
После получения десятисекундного штрафа злой Макс в болиде назвал стюардов «тупыми идиотами», что было совсем не справедливо и не умно с его стороны, но более спокойный Макс после гонки извинился перед Оскаром и «Маклареном», – написал Мартин.
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