Мартин Брандл: «Назвать стюардов «тупыми идиотами» – совсем не справедливо и не умно со стороны Ферстаппена»

Брандл разобрал момент с аварией Ферстаппена и Пиастри.

Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл убежден, что ругань гонщика «Ред Булл » Макса Ферстаппена на судей была необоснованной.

Четырехкратный чемпион мира получил десятисекундный штраф за столкновение с соперником из «Макларена » Оскаром Пиастри на старте Гран-при Абу-Даби.

«Ферстаппен утверждал, что полностью поравнялся [с Пиастри], но это было не так. Наверное, Пиастри мог оставить больше места, но я сомневаюсь, что он видел поздний нырок.

Как гласит знаменитая цитата Айртона Сенны, если не ныряешь в просвет, ты уже не гонщик, однако Максу вообще не нужно было брать на себя такой риск в ситуации «50 на 50» для каждого из них.

После получения десятисекундного штрафа злой Макс в болиде назвал стюардов «тупыми идиотами», что было совсем не справедливо и не умно с его стороны, но более спокойный Макс после гонки извинился перед Оскаром и «Маклареном», – написал Мартин.

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