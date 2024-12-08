Макс Ферстаппен: «Не хочу говорить о штрафе. Для меня важнее всего было подойти к Пиастри и извиниться»

Ферстаппен извинился перед Пиастри за столкновение на старте.

Пилот «Ред Булл » рассказал, что после финиша Гран-при Абу -Даби первым делом подошел к Оскару Пиастри и принес извинения за контакт между двумя болидами, который случился на старте по вине Макса , и привел к развороту обеих машин.

Также Ферстаппен отметил, что в остальном ему нечего комментировать и он с нетерпением ждет возможности уйти в отпуск.

«На старте я хорошо сорвался с места, а затем постарался пробраться вперед по внутренней траектории – но уже начав движение быстро осознал, что количество свободного пространства на трассе начинает сокращаться.

Я попробовал избежать этого инцидента, ведь очевидно, что я не хотел делать ничего такого, не хотел врезаться в Оскара. Но, к сожалению, наши машины все-таки зацепились колесами.

Я уже извинился перед Оскаром. Подобные вещи – это явно не то, участником чего тебе хочется становиться. И уж тем более не в борьбе с Оскаром, ведь он отличный парень. К сожалению, так случилось, можно назвать это небольшим невезением.

Штраф? Если честно, я сейчас вообще не хочу об этом говорить. Я просто рад тому, что сезон закончился. Для меня самым важным было подойти к Оскару и извиниться. Потому что мне было нечего терять и я не мог выиграть ничего существенного. Я просто попытался совершить обгон, но это не сработало. Ни для меня, ни для него, ведь нас обоих развернуло. Это не слишком здорово. Он мой друг и я точно не хотел, чтобы перед перерывом между нами могли быть какие-то недосказанности и непонятные обиды, возможно.

Но да, я перестал что-либо понимать в принципах штрафов ФИА, но все нормально, не важно. Я не собираюсь злиться и все такое. Оно того просто не стоит. И да, мне просто нужен перерыв.

Что касается штрафных баллов (после инцидента с Пиастри на счету Ферстаппена их уже 8) – ну да, может быть, наберу 12 баллов (что приведет к дисквалификации на один Гран-при) к моменту рождения ребенка и уйду в небольшой декрет (смеется)», – рассказал Ферстаппен.

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