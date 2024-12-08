Серхио Перес: «Это был очень трудный год. У меня есть контракт с «Ред Булл», но посмотрим, чего хочет команда»

Перес подвел итоги сезона-2024.

Пилот «Ред Булл» не сумел добраться до финиша Гран-при Абу -Даби – Серхио был вынужден сойти с дистанции из-за поломки болида при столкновении с одним из соперников.

Также Перес высказался о своем будущем, намекнув, что его ждут переговоры с «Ред Булл».

«Это был очень трудный год. И случившееся сегодня хорошо подводит итоги этого сезона.

Нам сильно не везло. В этот раз я получил удар от болида Боттаса. Ситуация на трассе была очень трудная. К сожалению, случилось то, что случилось. И теперь нам остается только смотреть вперед. И да, это был очень, очень трудный год.

Мы все хорошо понимаем, насколько тяжелым был этот сезон. Так что теперь вопрос в том, что вместе с командой нам нужно все обсудить – и найти наилучший способ двигаться дальше. А там посмотрим, что случится.

В данный момент это все, что я знаю. У меня есть контракт на выступления за «Ред Булл » в следующем году, так что нам нужно будет достичь какого-то соглашения – посмотрим, чего хочет команда», – рассказал Перес.