Ландо Норрис: «Кубок конструкторов спустя 26 лет – исторический момент для «Макларена». Идеальное завершение сезона, невероятные ощущения»
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал победу на Гран-при Абу-Даби и чемпионство в командном зачете «Формулы-1».
«Невероятные ощущения. Я рад не только за себя, но и за всю команду. Она потрясающе себя проявила, учитывая, где мы были поначалу.
Я так горжусь всеми. Это был классный путь. Идеальное завершение сезона. Победа в Кубке конструкторов спустя 26 лет – нечто особенное.
Мы будем праздновать. Это исторический момент для команды. Ночь получится отличной!» – заявил британец.
Норрис ответил на вопрос о возможном личном титуле в 2025 году:
«Это моя цель, это цель команды. В следующем году мы хотим победить в Кубке конструкторов и в чемпионате пилотов.
В этом году я допускал ошибки, зато многому научился – многому научился у Макса [Ферстаппена] и своих соперников.
Сейчас я счастлив, но также с нетерпением жду следующего сезона».
«Макларен» – снова лучшая команда «Формулы-1». Шла к вершине 26 лет!
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