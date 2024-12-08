Ландо Норрис: «Кубок конструкторов спустя 26 лет – исторический момент для «Макларена». Идеальное завершение сезона, невероятные ощущения»

Норрис рассказал об эмоциях от титула «Макларена».

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис прокомментировал победу на Гран-при Абу -Даби и чемпионство в командном зачете «Формулы-1».

«Невероятные ощущения. Я рад не только за себя, но и за всю команду. Она потрясающе себя проявила, учитывая, где мы были поначалу.

Я так горжусь всеми. Это был классный путь. Идеальное завершение сезона. Победа в Кубке конструкторов спустя 26 лет – нечто особенное.

Мы будем праздновать. Это исторический момент для команды. Ночь получится отличной!» – заявил британец.

Норрис ответил на вопрос о возможном личном титуле в 2025 году:

«Это моя цель, это цель команды. В следующем году мы хотим победить в Кубке конструкторов и в чемпионате пилотов.

В этом году я допускал ошибки, зато многому научился – многому научился у Макса [Ферстаппена] и своих соперников.

Сейчас я счастлив, но также с нетерпением жду следующего сезона».

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