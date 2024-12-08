Норрис впервые стал вице-чемпионом «Ф-1»
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис обеспечил себе второе место по итогам сезона-2024 «Формулы-1», выиграв заключительную гонку – Гран-при Абу-Даби.
Ранее, на Гран-при Лас-Вегаса, британец потерял шансы на титул в борьбе с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
В 2024 году Ландо заработал восемь поулов и 13 подиумов, в том числе четыре победы.
За пять предыдущих лет в «Ф-1» Норрис завоевал один поул, 13 призовых мест (0 побед) и дважды финишировал шестым в чемпионате – в 2021-м и 2023-м.
Гран-при Абу-Даби-2024. Норрис выиграл последнюю гонку сезона, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
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