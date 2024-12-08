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Норрис впервые стал вице-чемпионом «Ф-1»

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис обеспечил себе второе место по итогам сезона-2024 «Формулы-1», выиграв заключительную гонку – Гран-при Абу-Даби.

Ранее, на Гран-при Лас-Вегаса, британец потерял шансы на титул в борьбе с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

В 2024 году Ландо заработал восемь поулов и 13 подиумов, в том числе четыре победы.

За пять предыдущих лет в «Ф-1» Норрис завоевал один поул, 13 призовых мест (0 побед) и дважды финишировал шестым в чемпионате – в 2021-м и 2023-м.

Гран-при Абу-Даби-2024. Норрис выиграл последнюю гонку сезона, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoГран-при Лас-Вегаса
logoФормула-1
logoРед Булл
logoЛандо Норрис
logoМакс Ферстаппен
logoГран-при Катара
logoМакларен
достижения Формула-1
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