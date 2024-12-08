Пьер Гасли: «Главная цель для Дуэна – научиться как можно большему в преддверии следующего сезона»
Пилот «Альпин» считает, что Джек Дуэн хорошо справляется со своей задачей, несмотря на не самое сильное выступление в квалификации к Гран-при Абу-Даби.
Дуэн заменил в «Альпин» Эстебана Окона и на «Яс-Марине» проводит свой дебютный гоночный уик-энд в «Формуле-1».
«Думаю, что он справляется хорошо. Очевидно, что ему не повезло в конце первого сегмента – вероятно, он плохо проехал прогревочный круг, попав в трафик, что явно не упростило ему жизнь.
Тем не менее, с учетом того, что ему пришлось вот так запрыгивать в кокпит болида в последний гоночный уик-энд сезона и на ходу адаптироваться к болиду, я считаю, что он очень неплохо справился.
Понятно, что главная цель для Дуэна – научиться как можно большему в преддверии следующего сезона, и он справляется очень хорошо», – рассказал Гасли.
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