Йос Ферстаппен: «Не жалею о критике Хорнера и не отказываюсь ни от каких своих слов»

Претензии Ферстаппена-старшего к Хорнеру остались в силе.

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен проанализировал скандалы вокруг команды своего сына Макса Ферстаппена в начале сезона-2024, а также прокомментировал недовольство боссом «Ред Булл» Кристианом Хорнером .

– Несколько раз вы очень критично высказывались о руководителе команды Кристиане Хорнере. Кто-то мог посчитать, что вы вмешивайтесь и провоцируете волнения. Жалеете ли вы о чем-либо?

– Совсем нет. То, что делает или не делает руководитель команды, влияет на все, что происходит вокруг коллектива. Значит, и вокруг Макса. Конечно, я в этом участвую. Я видел, как все это назревало, и действительно полагаю, что мое положение дает право высказаться. Я никогда не сделаю что-то, что навредит Максу. Я смотрю на общую картину. В конечном счете я не отказываюсь ни от каких своих слов.

– Чувствуется ли, что сейчас ситуация успокоилась?

– Есть такое ощущение. Главный советник Гельмут Марко , похоже, снова обрел большее влияние – на мой взгляд, это хорошо. Команда теперь чуть более сплоченная.

– Сезон-2025 будет важным, не так ли? В том числе в плане будущего Макса.

– Несомненно. В команде произошло много перестановок, какие-то люди перешли на новые позиции. Есть ощущение, что команде придется вновь доказывать свою силу, демонстрировать, что осталась скорость.

Для нас это важно. Так думает и Макс. Давление присутствует, так и должно быть. Теперь команда должна показать, что остались хорошие специалисты, которые способны вновь построить быстрый болид.

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