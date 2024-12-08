Боттас, Магнуссен и Чжоу покинули «Ф-1»
Три гонщика провели свои последние гонки в «Формуле-1».
«Заубер» полностью сменит состав в 2025 году, Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй не нашли себе кокпиты в других командах.
Боттас – десятикратный победитель Гран-при в составе «Мерседеса». До «Мерседеса» и «Альфа Ромео» / «Заубера» финн также выступал за «Уильямс». Валттери завоевал в «Ф-1» 67 подиумов и 20 поулов за 12 лет.
Чжоу покидает «Ф-1» после трех сезонов за «Альфа Ромео» / «Заубер». Китайский гонщик семь раз попадал в топ-10 и принес команде единственные очки в нынешнем сезоне.
Кевин Магнуссен также уходит из «Ф-1» и продолжит карьеру в гонках на выносливость. Датчанин провел девять сезонов за «Макларен», «Рено» и «Хаас» и завоевал один подиум – на своем первом Гран-при. Кроме того, на счету Магнуссена единственный поул в истории «Хааса».
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