Боттас, Магнуссен и Чжоу покинули «Ф-1»

Три гонщика провели свои последние гонки в «Формуле-1».

«Заубер» полностью сменит состав в 2025 году, Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй не нашли себе кокпиты в других командах.

Боттас – десятикратный победитель Гран-при в составе «Мерседеса ». До «Мерседеса» и «Альфа Ромео» / «Заубера » финн также выступал за «Уильямс». Валттери завоевал в «Ф-1» 67 подиумов и 20 поулов за 12 лет.

Чжоу покидает «Ф-1» после трех сезонов за «Альфа Ромео» / «Заубер». Китайский гонщик семь раз попадал в топ-10 и принес команде единственные очки в нынешнем сезоне.

Кевин Магнуссен также уходит из «Ф-1» и продолжит карьеру в гонках на выносливость. Датчанин провел девять сезонов за «Макларен », «Рено» и «Хаас» и завоевал один подиум – на своем первом Гран-при. Кроме того, на счету Магнуссена единственный поул в истории «Хааса».

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