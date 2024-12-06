Макс Ферстаппен: «Вряд ли «Ред Булл» будет на уровне «Макларена» в Абу-Даби»
Ферстаппен сомневается, что сможет побороться с «Маклареном» в Абу-Даби .
Пилот «Ред Булл» считает, что финиш в топ-6 станет отличным результатом для команды в гонке после 17-го места во второй практике Гран-при Абу-Даби.
«У нас просто не самый хороший баланс, честно говоря. От входа в поворот до его середины баланс нестабилен, из-за чего становится трудно просто разогнаться. За ночь нужно будет поработать над этим.
Уверен, что мы сможем выступить лучше. Не говорю, что мы будем на уровне «Макларена», потому что они пока что выглядят очень быстрыми в этот уик-энд. Но по крайней мере, если мы сможем побороться в первой шестерке, то это будет хороший подъем – ведь сейчас мы в весьма сложной ситуации», – сказал Ферстаппен.
Гран-при Абу-Даби-2024. 2-я практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Хюлькенберг – 3-й
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
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