Перес не будет гоняться в «Ф-1» в 2025-м, «Ред Булл» обсуждает условия разрыва (De Telegraaf)

У Ферстаппена будет новый напарник в 2025 году.

«Ред Булл» обсуждает с Серхио Пересом условия разрыва, утверждает De Telegraaf. При этом вопрос о выступлениях в «Формуле-1» уже не стоит – гонщик точно не будет участвовать в Гран-при в следующем сезоне, сообщает нидерландский портал со ссылкой на источники в команде.

В то же время «Ред Булл» не хочет просто увольнять мексиканца. Вероятно, Перес получит финансовую компенсацию и возможность работать амбассадором бренда, участвуя в демонстрационных заездах по всему миру, как это делает экс-пилот «Ф-1» Дэвид Култхард.

После того, как будут обговорены детали разрыва с Серхио, «Ред Булл» выберет нового напарника Макса Ферстаппена . Окончательное решение не принято, однако Лиам Лоусон в данный момент считается фаворитом в борьбе с партнером по «РБ» Юки Цунодой . Повышение в «РБ» получит пилот «Формулы-2» Изак Аджар.

На Гран-при Абу-Даби пресс-секретарь «Ред Булл» не стал подтверждать новость о будущем Переса:

«У Чеко действующий контракт с «Ред Булл», он является частью нашей команды».

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