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Отец Переса выложил фото с банками «Ред Булл»: «Все готово к 2025-му. Список лживых журналистов опубликую в понедельник»

Семья Переса прокомментировала новые слухи об уходе Серхио из «Ред Булл».

Антонио Перес Гарибай, мексиканский политик и отец гонщика Серхио Переса, выложил фото с банками «Ред Булл».

«Спасибо. Все готово к 2025-му. Лучший напиток на свете. По всему миру», – написал политик в одном из постов, а в другом сообщил: «Ред Булл» на 2025-й».

Перес-старший отреагировал на информацию ведущих автоспортивных изданий о том, что Гран-при Абу-Даби станет для его сына последним в составе «Ред Булл»:

«Лживые журналисты уже идут за мной. Нужны обещания публичных извинений, кто бы ни оказался лжецом – они или ваш покорный слуга. Список лживых журналистов и лживых СМИ опубликую в понедельник».

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Фото: соцсети Антонио Переса Гарибая

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoФормула-1
возможные переходы
logoСерхио Перес
logoРед Булл
logoГран-при Абу-Даби
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