Ландо Норрис: «Мне нравится смотреть за спорами Расселла и Ферстаппена»

Норрис высказался о конфликте Расселла и Ферстаппена.

Пилот «Макларена » отметил, что подобные ситуации между гонщиками могут возникать нередко, и что на самом деле все зависит от личных отношений в данном конкретном случае:

«Ну, тут есть две стороны медали. С одной стороны…нам платят за то, чтобы мы приезжали сюда, гонялись, старались как можно лучше выступать ради команды. В каком-то смысле ты всегда хочешь победить, стремишься с этому, и стараешься обеспечить для себя наилучшие условия. В случае с Джорджем он, вероятно, сказал и сделал то, что сделал [на разбирательстве у стюардов].

Временами, как мне кажется, между гонщиками могут сложиться уважительные отношения, и когда между вами что-то случается на трассе, ты говоришь что-то вроде: «Ну да, это гонки, иногда так бывает». И ты не хочешь, чтобы кто-то получил штраф из-за случившегося. Ведь это гонки, тут так бывает.

«Мерседес » сейчас не борется за победу в чемпионате и все такое, поэтому они готовы рисковать больше, чем Макс. Поэтому на каждом Гран-при они пытаются сделать все возможное, чтобы выиграть поул, а потом и гонку. Но, как бы то ни было, у каждого тут будет своя точка зрения. Кто-то борется жестче, кто-то меньше. В любом случае, мне нравится смотреть за их спорами».

Норрис добавил, что у него нет никаких претензий к Максу Ферстаппену за то, что случилось на Гран-при Катара. Норрис в гонке получил штраф в виде 10-секундного «стоп-энд-гоу» за превышение скорости в зоне двойных желтых флагов. Стюарды стали рассматривать инцидент после обращения со стороны «Ред Булл », поскольку Ферстаппену показалось, что Норрис мог превысить скорость – и так оно и было на самом деле:

«Да, все нормально. То есть, на месте Макса точно так же поступил бы абсолютно любой гонщик «Ф-1». Это гонки, у них есть правила. И Макс вполне имел право предположить, что я эти правила нарушить. Он не мог знать этого наверняка – поднял я ногу с педали газа или нет. Но он подумал, что имело место нарушение, и сказал об этом. Это абсолютно нормально».

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