  Зак Браун: «Норрис и Пиастри боготворят меня, называют «папочкой» за глаза и до усрачки боятся Стеллу»
Зак Браун: «Норрис и Пиастри боготворят меня, называют «папочкой» за глаза и до усрачки боятся Стеллу»

Браун пошутил, что пилоты «Макларена» называют его «папочкой».

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун обратился к гонщикам Ландо Норрису и Оскару Пиастри во время празднования золотого дубля на базе команды.

«Я не мог и мечтать о лучшем составе – как на трассе, так и за ее пределами. Два быстрейших парня в мире – и самых классных. Это путь «Макларена». Мы настоящие гонщики, мы сражаемся так.

Вы, ребята – практически уникальное сочетание. Но, опять же, может, через год мы будем стоять тут и говорить: «## ### этого парня».

Как бы то ни было. Не буду к этому возвращаться. Оба пилота любят меня, боготворят меня, называют «папочкой» за глаза. Реальность такова, что они готовы связываться со мной, но к Андреа [Стелле] не полезут – потому что в глубине души они до усрачки боятся Андреа», – сказал Браун.

Неделя нового чемпиона «Ф-1»: пьянка на $100 тысяч, тесты в золоте и трепка на награждении в Ташкенте

Ташкент на день стал столицей мировых гонок – в гости за наградами приехала «Формула-1» и не только!

