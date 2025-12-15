Зак Браун: «Норрис и Пиастри боготворят меня, называют «папочкой» за глаза и до усрачки боятся Стеллу»
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун обратился к гонщикам Ландо Норрису и Оскару Пиастри во время празднования золотого дубля на базе команды.
«Я не мог и мечтать о лучшем составе – как на трассе, так и за ее пределами. Два быстрейших парня в мире – и самых классных. Это путь «Макларена». Мы настоящие гонщики, мы сражаемся так.
Вы, ребята – практически уникальное сочетание. Но, опять же, может, через год мы будем стоять тут и говорить: «## ### этого парня».
Как бы то ни было. Не буду к этому возвращаться. Оба пилота любят меня, боготворят меня, называют «папочкой» за глаза. Реальность такова, что они готовы связываться со мной, но к Андреа [Стелле] не полезут – потому что в глубине души они до усрачки боятся Андреа», – сказал Браун.
Неделя нового чемпиона «Ф-1»: пьянка на $100 тысяч, тесты в золоте и трепка на награждении в Ташкенте
Ташкент на день стал столицей мировых гонок – в гости за наградами приехала «Формула-1» и не только!