  • Владимир Башмаков о «сливе» Пиастри: «Если ты сломался, это твои проблемы. Шумахер или Вильнев бы не сломались»
19

Владимир Башмаков о «сливе» Пиастри: «Если ты сломался, это твои проблемы. Шумахер или Вильнев бы не сломались»

Башмаков оценил противоречивый сезон Пиастри.

Комментатор Владимир Башмаков высказался о поражении Оскара Пиастри в борьбе за титул и внутрикомандной дуэли с напарником по «Макларену» Ландо Норрисом.

«Очень неплохой сезон у Оскара. Да, есть много мнений, что его слили в команде. Все-таки Баку он – если уж сказал это слово, давайте повторю – слил сам. Все подчистую проиграл на собственных ошибках. Может много рассуждать, что в Монце его сломали, но если ты сломался, то это твои проблемы.

Я не верю, что Шумахер в подобной ситуации вообще бы оказался или сломался – или даже, скажем, Жак Вильнев. А здесь Пиастри себя несколько показал, как Дэвид Култхард, потому что последнюю треть сезона ввиду разных причин, но провалил.

Понятно, еще не хватает опыта. Тем не менее, если сравнивать с Оскаром Пиастри 2023 года, то видно, что опыта стало больше, но пока еще где-то не хватает зубов, хватки. Опять же, не во всем подошла машина, где-то он сам еще не умеет хорошо работать на трассах, где низкий держак. Не смог он работать с обновлением, которое подошло Норрису, с той самой обновленной подвеской. Все это в минус Оскару.

Чтобы команда работала на тебя, нужно самому этого добиться и самому так все повернуть. Я вас уверяю, если бы после Зандворта Оскар сохранял большое преимущество, если бы не налепил ошибок в Баку, вряд ли бы команда стала на кого-то откровенно работать.

Я и так считаю, что они откровенно ни на кого специально не работали, но для тех, кто считает, что они работали на Норриса, Пиастри во многом виноват сам. Тем более поломка Норриса [в Нидерландах] стала большим подарком для Оскара, которым он не сумел воспользоваться», – заявил Башмаков.

Зак Браун: «Конечно, Пиастри расстроен из-за финала в Абу-Даби. Но он станет чемпионом – возможно, в следующем году»

8 причин, почему Пиастри все-таки заслуживал титул в «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал Владимира Башмакова
