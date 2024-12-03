Ферстаппен – лучший пилот Гран-при Катара по версии The Race, Чжоу опередил Норриса, Перес – Хэмилтона

Ферстаппена признали лучшим гонщиком «Ф-1» в Катаре.

Издание The Race опубликовало традиционный рейтинг по итогам Гран-при Катара.

Эксперт Бен Андерсон распределил гонщиков от лучшего к худшему с учетом выступлений по ходу всего уик-энда.

Первую строчку занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл», в топ-3 также попали Джордж Расселл («Мерседес») и Шарль Леклер («Феррари »). Лучшую для себя гонку в 2024 году провел пилот «Заубера» Чжоу Гуаньюй, занявший пятую строчку в списке, лидер «Макларена» Ландо Норрис стал лишь шестым.

Второму гонщику «Ред Булл» Серхио Пересу удалось опередить представителя «Мерседеса » Льюиса Хэмилтона и расположиться на 17-м месте.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» на Гран-при Катара (The Race)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Джордж Расселл («Мерседес»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Пьер Гасли («Альпин»)

5. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

6. Ландо Норрис («Макларен»)

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

8. Оскар Пиастри («Макларен»)

9. Карлос Сайнс («Феррари»)

10. Кевин Магнуссен («Хаас»)

11. Юки Цунода («РБ»)

12. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

13. Валттери Боттас («Заубер»)

14. Алекс Албон («Уильямс»)

15. Лиам Лоусон («РБ»)

16. Франко Колапинто («Уильямс»)

17. Серхио Перес («Ред Булл»)

18. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

20. Эстебан Окон («Альпин»)

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