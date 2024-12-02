Юки Цунода об обломках на трассе: «Это было зеркало? Я услышал «бобер»

Цунода перепутал зеркало с бобром в Катаре после радиосообщения команды .

Пилот «РБ » не заметил на стартовой прямой отломившегося от болида «Уильямса» Алекса Албона бокового зеркала. Когда команда попыталась его предупредить, японцу послышалось слово «бобер» (beaver; зеркало – mirror).

«Это было зеркало? Я услышал «бобер». Мои инженеры сказали: «Там бобер». Но откуда взяться бобру на Ближнем Востоке? Но ладно, может быть, это сюрприз на фоне глобального потепления – оно творит столько всего интересного на Земле», – сказал Цунода .

В то же время Юки среагировал на появившиеся двойные желтые флаги, что удалось далеко не всем: Ландо Норрис получил 10-секундный «стоп-энд-гоу» за то, что недостаточно замедлился.

«Там был двойной желтый флаг, некоторые болид позади не отреагировали на него. На следующем брифинге пилотов нам нужно обговорить ситуацию, в которой одни пилоты уважают правила, а другие – нет. Это очень несправедливо».

Японский пилот также поделился впечатлениями от гонки в Катаре:

«У меня был хороший старт, я шел девятым, после машины безопасности мог обогнать [Фернандо] Алонсо. У меня никогда не было такого плохого темпа. Я выложился на полную. Даже не работал с шинами.

В Катаре обычно сложно обгонять. Кажется, многим удалось запросто пройти меня. В основном из-за нехватки темпа – и причем не маленькой».

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