  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Катара-2024
39

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Катара-2024

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Катара

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 429 очков

2. Ландо Норрис («Макларен») – 349

3. Шарль Леклер («Феррари») – 341

4. Оскар Пиастри («Макларен») – 291

5. Карлос Сайнс («Феррари») – 272

6. Джордж Расселл («Мерседес») – 235

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 211

8. Серхио Перес («Ред Булл») – 152

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 68

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 37

11. Пьер Гасли («Альпин») – 36

12. Юки Цунода («РБ») – 30

13. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 24

14. Эстебан Окон («Альпин») – 23

15. Кевин Магнуссен («Хаас») – 16

16. Алекс Албон («Уильямс») – 12

17. Даниэль Риккардо («РБ») – 12

18. Оливер Бермэн («Хаас») – 7

19. Франко Колапинто («Уильямс») – 5

20. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – 4

21. Лиам Лоусон («РБ») – 4

22. Валттери Боттас («Заубер») – 0

23. Логан Сарджент («Уильямс») – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. «Макларен» – 640 очков

2. «Феррари» – 619

3. «Ред Булл» – 581

4. «Мерседес» – 446

5. «Астон Мартин» – 92

6. «Альпин» – 59

7. «Хаас» – 54

8. «РБ» – 46

9. «Уильямс» – 17

10. «Заубер» – 4

Гран-при Катара-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoСерхио Перес
logoХаас
logoФеррари
logoУильямс
logoАлександр Албон
logoЧжоу Гуаньюй
logoОскар Пиастри
logoМакс Ферстаппен
logoЮки Цунода
logoПьер Гасли
logoШарль Леклер
logoДаниэль Риккардо
logoЭстебан Окон
logoФранко Колапинто
logoЛандо Норрис
logoЛиам Лоусон
logoКарлос Сайнс
logoДжордж Расселл
logoФормула-1
logoРБ
logoФернандо Алонсо
logoАстон Мартин
Логан Сарджент
logoКевин Магнуссен
logoЛьюис Хэмилтон
logoЛанс Стролл
logoВалттери Боттас
logoОливер Бермэн
logoРед Булл
logoАльпин
logoЗаубер
результаты
logoНико Хюлькенберг
logoГран-при Катара
logoМерседес
logoМакларен
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Хиракава выступит за «Макларен» в первой практике перед Гран-при Абу-Даби
18 минут назад
Фернандо Алонсо о штрафе Ферстаппену: «Получается, я тоже смогу гнать как сумасшедший, а потом заявить, что соперник мне помешал»
648 минут назад
Макс Ферстаппен о штрафе Норриса: «Меня бы расследовали сразу же»
9сегодня, 13:47
«Ред Булл» заменит Переса на Лоусона – Лиам способен соперничать с быстрым и более опытным Цунодой (The Race)
18сегодня, 13:22
Кристиан Хорнер: «Уверен, в будущем Колапинто войдет в число постоянных участников «Ф-1». «Ред Булл» же полностью укомплектован»
4сегодня, 12:53
Джордж Расселл: «Ожидал аварию с Ферстаппеном на старте Гран-при Катара»
9сегодня, 12:28
Фредерик Вассер о слабых выступлениях Хэмилтона: «Меня это совсем не беспокоит»
11сегодня, 12:24
Тото Вольфф о проблемах Хэмилтона: «Меня не интересуют люди, которые придумывают безумные теории заговора»
7сегодня, 12:02
Карлос Сайнс: «Несмотря на все проблемы, сумел финишировать шестым. В Абу-Даби у «Феррари» будет шанс»
11сегодня, 11:39
Льюис Хэмилтон: «Не думаю, что уик-энд в Абу-Даби сложится сильно лучше. В любом случае, скоро все закончится»
8сегодня, 11:19
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото