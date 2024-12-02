Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Катара-2024
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Катара
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 429 очков
2. Ландо Норрис («Макларен») – 349
3. Шарль Леклер («Феррари») – 341
4. Оскар Пиастри («Макларен») – 291
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 272
6. Джордж Расселл («Мерседес») – 235
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 211
8. Серхио Перес («Ред Булл») – 152
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 68
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 37
11. Пьер Гасли («Альпин») – 36
12. Юки Цунода («РБ») – 30
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 24
14. Эстебан Окон («Альпин») – 23
15. Кевин Магнуссен («Хаас») – 16
16. Алекс Албон («Уильямс») – 12
17. Даниэль Риккардо («РБ») – 12
18. Оливер Бермэн («Хаас») – 7
19. Франко Колапинто («Уильямс») – 5
20. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – 4
21. Лиам Лоусон («РБ») – 4
22. Валттери Боттас («Заубер») – 0
23. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Макларен» – 640 очков
2. «Феррари» – 619
3. «Ред Булл» – 581
4. «Мерседес» – 446
5. «Астон Мартин» – 92
6. «Альпин» – 59
7. «Хаас» – 54
8. «РБ» – 46
9. «Уильямс» – 17
10. «Заубер» – 4
Гран-при Катара-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й
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