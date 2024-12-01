Гонщица программы «Альпин» Пуллинг стала чемпионкой «Академии «Ф-1»
Британская гонщица Эбби Пуллинг оформила чемпионский титул «Академии «Ф-1».
21-летняя представительница программы «Альпин» завершила первую гонку в Катаре на второй позиции, проиграв лишь основной сопернице – юниорке «Мерседеса» Дориан Пен. Результат оказался достаточным для того, чтобы досрочно отпраздновать титул.
На счету Пуллинг семь побед, семь поулов и 11 подиумов в 11 гонках сезона.
Экскурсия по фону для «Ф-1» в Катаре: что за город, как там смотрят гонку и развлекают
Опубликовал: Михаил Ширяев
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