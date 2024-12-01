Гонщица программы «Альпин» Пуллинг стала чемпионкой «Академии «Ф-1»

Британская гонщица Эбби Пуллинг оформила чемпионский титул «Академии «Ф-1».

21-летняя представительница программы «Альпин » завершила первую гонку в Катаре на второй позиции, проиграв лишь основной сопернице – юниорке «Мерседеса » Дориан Пен. Результат оказался достаточным для того, чтобы досрочно отпраздновать титул.

На счету Пуллинг семь побед, семь поулов и 11 подиумов в 11 гонках сезона.

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