Макс Ферстаппен о штрафе: «Размен в «Макларене» не интересен. Плевать, кто выиграет Кубок конструкторов, в любом случае не «Ред Булл»

Ферстаппену все равно на битву между «Маклареном» и «Феррари».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что думает о пропуске Ландо Норрисом напарника по «Макларену » Оскара Пиастри перед финишем спринта на Гран-при Катара, а также о битве за Кубок конструкторов.

«Лучше не говорить об этом. Знаете, на самом деле меня это не так уж интересует. Пожалуй, это более подходящий ответ. Опять же, я могу рассуждать, согласен ли я с этим или нет, но, откровенно говоря, мне не интересно.

Борьба за Кубок конструкторов? С этим для меня тоже все кончено. Плевать, будет это «Макларен» или «Феррари ». В любом случае не мы, это довольно очевидно», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Макс отреагировал на вопрос о разрыве между ФИА и стюардом Тимом Мейером, сыном сооснователя «Макларена» Тедди Мейером:

«Это я также не хочу комментировать. Многие люди связаны с другими людьми. Тоже не хочу отвечать. Опять истории из ничего. Может, поговорим о еде?»

Ферстаппен пожаловался, что в последние недели ему не хватает солнечного света:

«Ну, учитывая Вегас и теперь [Катар], я в каком-то смысле живу в темноте. Не назвал бы это удручающим, но мне нужно немного солнечного света. Я теперь постоянно в темноте – как летучая мышь».

Нидерландец признался, что ему все равно и на постсезонные тесты в Абу-Даби:

«Я их пропускаю, кто-то другой легко может заменить. Что ж, желаю удачи. Я даже не буду смотреть».

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