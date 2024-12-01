Макс Ферстаппен о штрафе: «Полная бессмыслица»

Ферстаппен не согласился со штрафом после катарской квалификации.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен лишился поул-позиции к Гран-при Катара из-за помехи сопернику из «Мерседеса » Джорджу Расселлу , после чего прокомментировал решение судей.

«Полная бессмыслица», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Нидерландец отметил, что изначальное попадание на поул стало неожиданностью:

«Но это не так уж плохо.

Может, надо зажечь свечку, хотя здесь тяжело найти церковь. Будет трудно».

Ферстаппен получил штраф и опустился на 2-е место на стартовой решетке Гран-при Катара

Макс Ферстаппен о возможной блокировке Расселла: «В следующий раз тоже буду гнать на полной скорости и потом говорить, что мог разбиться»