Макс Ферстаппен о штрафе: «Полная бессмыслица»
Ферстаппен не согласился со штрафом после катарской квалификации.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен лишился поул-позиции к Гран-при Катара из-за помехи сопернику из «Мерседеса» Джорджу Расселлу, после чего прокомментировал решение судей.
«Полная бессмыслица», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».
Нидерландец отметил, что изначальное попадание на поул стало неожиданностью:
«Но это не так уж плохо.
Может, надо зажечь свечку, хотя здесь тяжело найти церковь. Будет трудно».
Ферстаппен получил штраф и опустился на 2-е место на стартовой решетке Гран-при Катара
Макс Ферстаппен о возможной блокировке Расселла: «В следующий раз тоже буду гнать на полной скорости и потом говорить, что мог разбиться»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: De Telegraaf
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