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Ферстаппен получил штраф и опустился на 2-е место на стартовой решетке Гран-при Катара

Ферстаппен был оштрафован и потерял поул на Гран-при Катара.

Стюарды рассмотрели инцидент, который произошел по ходу квалификации к Гран-при Катара, в рамках которого Макс Ферстаппен («Ред Булл») подозревался в том, что необоснованно медленно ехал по трассе и помешал пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу.

В своем вердикте стюарды отметили, что одним из смягчающих обстоятельств стало то, что оба гонщика в момент происшествия находились на прогревочных кругах, просто действуя по разным стратегиям. И что если бы Расселл в этот момент находился на быстром круге, Ферстаппен получил бы стандартный в таких случаях штраф в виде потери трех позиций на стартовой решетке.

В результате стюарды постановили, что за нарушение, допущенное при данных обстоятельствах, Ферстаппен должен быть оштрафован потерей одной позиции на стартовой решетке. Также пилот «Ред Булл» получил за этот инцидент один штрафной балл.

В результате штрафа Ферстаппена в воскресной гонке с поула будет стартовать Джордж Расселл («Мерседес»).

«Макларен» упустил поул в Катаре, «Ред Булл» перевернул ход уик-энда

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoГран-при Катара
logoДжордж Расселл
регламент
logoФИА
logoМерседес
logoРед Булл
происшествия
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
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