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Макс Ферстаппен о титуле за «Макларен»: «Я прекрасно знаю, на что способен, нет необходимости хаять друг друга»

Ферстаппен отреагировал на предложение Норриса заняться комедией.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал высказывания соперника из «Макларена» Ландо Норриса.

После завоевания четвертого титула на Гран-при Лас-Вегаса нидерландец заявил, что в 2024 году стал бы чемпионом в составе «Макларена» и «Феррари», а в 2021-м выиграл бы в «Мерседесе». Норрис предположил, что из Ферстаппена получился бы отличный комик.

«Удивлен ли я? Нет, но никто не должен отвечать. Я прекрасно знаю, на что способен или не способен», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Катара.

Ферстаппен уклонился от ответа на вопрос, проиграл ли Норрис чемпионство достойно:

«Нет необходимости это обсуждать. Нет необходимости тратить время на то, чтобы хаять друг друга и все такое.

Чемпионат закончен. В следующем году мы попробуем снова».

Макс Ферстаппен: «В «Макларене» я бы стал чемпионом гораздо быстрее, в 2021-м в «Мерседесе» выиграл бы титул»

Норрис ответил Ферстаппену на заявление про титул в составе «Макларена»: «Максу стоит начать карьеру комика или что-то такое»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoЛандо Норрис
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoГран-при Катара
logoГран-при Лас-Вегаса
logoФеррари
logoФормула-1
logoМерседес
logoМакларен
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