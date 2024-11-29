Макс Ферстаппен о титуле за «Макларен»: «Я прекрасно знаю, на что способен, нет необходимости хаять друг друга»
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал высказывания соперника из «Макларена» Ландо Норриса.
После завоевания четвертого титула на Гран-при Лас-Вегаса нидерландец заявил, что в 2024 году стал бы чемпионом в составе «Макларена» и «Феррари», а в 2021-м выиграл бы в «Мерседесе». Норрис предположил, что из Ферстаппена получился бы отличный комик.
«Удивлен ли я? Нет, но никто не должен отвечать. Я прекрасно знаю, на что способен или не способен», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Катара.
Ферстаппен уклонился от ответа на вопрос, проиграл ли Норрис чемпионство достойно:
«Нет необходимости это обсуждать. Нет необходимости тратить время на то, чтобы хаять друг друга и все такое.
Чемпионат закончен. В следующем году мы попробуем снова».
Макс Ферстаппен: «В «Макларене» я бы стал чемпионом гораздо быстрее, в 2021-м в «Мерседесе» выиграл бы титул»
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