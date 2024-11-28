  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Норрис ответил Ферстаппену на заявление про титул в составе «Макларена»: «Максу стоит начать карьеру комика или что-то такое»
9

Норрис ответил Ферстаппену на заявление про титул в составе «Макларена»: «Максу стоит начать карьеру комика или что-то такое»

Норрис резко ответил Ферстаппену на заявление о титуле за «Макларен».

По ходу гоночного уик-энда в Лас-Вегасе Макс Ферстаппен, ставший четырехкратным чемпионом «Формулы-1», заявил, что мог бы выиграть чемпионат еще раньше, если бы в этом сезоне выступал за «Макларен».

Ландо Норрису данное высказывание Макса сильно не понравилось, на что он заметил, что «Макларен» в начале сезона не претендовал на победы и у команды была четвертая по скорости машина в пелотоне. В то время как «Ред Булл» никогда не падал так низко в расстановке сил.

«Ему стоит начать карьеру комика, ну или что-то такое. Макс может говорить что хочет. Разумеется, я с ним совершенно не согласен. Он, конечно, хорошо, но да, это просто неправда.

Я могу сказать, что «Ред Булл» с очень высокой долей вероятности выиграл бы Кубок конструкторов, если бы за команду выступало два гонщика уровня Макса. Они бы выиграли, это ясно и очевидно. И показывает, что как команда «Ред Булл» пока все равно остается лучшей. И это тяжело.

Макс доказал свой уровень, побеждая каждого, с кем боролся. Быть его напарником по команде было бы непросто любому. Но я к этому в любом случае не имею никакого отношения. Мне все равно. Макс пусть выбирает себе в напарники кого хочет.

В начале этого сезона «Макларен» был четвертой по скорости командой в пелотоне. «Ред Булл» вообще никогда не был четвертой или хуже по скорости командой в «Ф-1», – рассказал Норрис.

Макс Ферстаппен: «В «Макларене» я бы стал чемпионом гораздо быстрее, в 2021-м в «Мерседесе» выиграл бы титул»

Макс Ферстаппен: «Приглашал Норриса в «Ред Булл». Время Ландо придет, он будет выигрывать титулы»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
logoЛандо Норрис
logoМакларен
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoРед Булл
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Макс не знает, каков болид «Феррари», а я не знаю, что представляет собой болид «Ред Булл». Леклер – о заявлении Ферстаппена
12сегодня, 16:50
«Да, именно так». Перес на сто процентов уверен в сохранении места в «Ред Булл»
17сегодня, 16:30
Шарль Леклер: «Феррари» понадобятся все ресурсы, чтобы выиграть Кубок конструкторов, а с Сайнсом мы все обсудили»
9сегодня, 16:13
Валттери Боттас: «Ф-1» остается главным приоритетом – у меня еще есть шанс оказаться за рулем неплохой машины в 2026 году»
9сегодня, 15:00
Юки Цунода: «Не знаю, что еще сделать, чтобы получить место в «Ред Булл»
10сегодня, 14:38
В Катаре поменяли поребрики в ответ на проблемы с шинами в 2023-м и установили гравийные полосы
3сегодня, 13:57
Мик Шумахер проведет второй сезон в WEC за «Альпин»
сегодня, 13:31
Гоночный директор «Ф-1» будет работать и на «Ф-2» в Катаре, стюард Мейер ушел из-за трений с президентом ФИА (Autosport)
12сегодня, 13:06
Франко Колапинто: «Воулз – очень сильный лидер команды для «Уильямса»
7сегодня, 13:00
Фредерик Вассер о шансах «Феррари» на Кубок конструкторов: «Сейчас не время заниматься подсчетами, впереди последний рывок»
2сегодня, 12:38
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото