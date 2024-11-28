Норрис ответил Ферстаппену на заявление про титул в составе «Макларена»: «Максу стоит начать карьеру комика или что-то такое»
По ходу гоночного уик-энда в Лас-Вегасе Макс Ферстаппен, ставший четырехкратным чемпионом «Формулы-1», заявил, что мог бы выиграть чемпионат еще раньше, если бы в этом сезоне выступал за «Макларен».
Ландо Норрису данное высказывание Макса сильно не понравилось, на что он заметил, что «Макларен» в начале сезона не претендовал на победы и у команды была четвертая по скорости машина в пелотоне. В то время как «Ред Булл» никогда не падал так низко в расстановке сил.
«Ему стоит начать карьеру комика, ну или что-то такое. Макс может говорить что хочет. Разумеется, я с ним совершенно не согласен. Он, конечно, хорошо, но да, это просто неправда.
Я могу сказать, что «Ред Булл» с очень высокой долей вероятности выиграл бы Кубок конструкторов, если бы за команду выступало два гонщика уровня Макса. Они бы выиграли, это ясно и очевидно. И показывает, что как команда «Ред Булл» пока все равно остается лучшей. И это тяжело.
Макс доказал свой уровень, побеждая каждого, с кем боролся. Быть его напарником по команде было бы непросто любому. Но я к этому в любом случае не имею никакого отношения. Мне все равно. Макс пусть выбирает себе в напарники кого хочет.
В начале этого сезона «Макларен» был четвертой по скорости командой в пелотоне. «Ред Булл» вообще никогда не был четвертой или хуже по скорости командой в «Ф-1», – рассказал Норрис.
Макс Ферстаппен: «В «Макларене» я бы стал чемпионом гораздо быстрее, в 2021-м в «Мерседесе» выиграл бы титул»
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