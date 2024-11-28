Мик Шумахер проведет второй сезон в WEC за «Альпин»
«Альпин» объявила гонщиков на сезон-2025 чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).
Мик Шумахер, дебютировавший в высшей категории в 2024 году, продолжит выступать за французский коллектив. Также места в двух гиперкарах получили Фердинанд Габсбург, Шарль Милези, Фредерик Маковецки, Жюль Гунон и Поль-Лу Шатен.
В 2024 году Шумахер, выступавший с Матье Ваксивьером и Николя Ляпьером, завоевал один подиум.
Мик Шумахер покинет «Мерседес» после двух лет на должности резервного пилота
«Вам нужен гонщик, на которого можно положиться – который выступал в «Ф-1». Ральф Шумахер – о шансах Мика занять место в «Кадиллаке»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети команды «Альпин»
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