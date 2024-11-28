Мик Шумахер проведет второй сезон в WEC за «Альпин»

«Альпин » объявила гонщиков на сезон-2025 чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC ).

Мик Шумахер, дебютировавший в высшей категории в 2024 году, продолжит выступать за французский коллектив. Также места в двух гиперкарах получили Фердинанд Габсбург, Шарль Милези, Фредерик Маковецки, Жюль Гунон и Поль-Лу Шатен.

В 2024 году Шумахер, выступавший с Матье Ваксивьером и Николя Ляпьером , завоевал один подиум.

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