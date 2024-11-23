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«Очень приятный сюрприз». Пилоты удивлены, что новый гоночный директор к ним прислушался

Пилотов удивила работа нового гоночного директора «Ф-1».

Несколько гонщиков позитивно отозвались о действиях Руя Маркеша на Гран-при Лас-Вегаса.

Специалист заменил Нильса Виттиха на посту гоночного директора «Формулы-1». После первых практик пилоты обратили внимание, что не видят ограничительные линии на въезде на пит-лейн. Неожиданно для спортсменов к их замечаниям прислушались.

«Руй действительно хочет работать с нами, он внес некоторые очень хорошие изменения, если говорить о трассе. Линию [на въезде на пит-лейн] покрасили в два разных цвета, что сделало ее очень различимой. В четвертом повороте линию передвинули – об этих двух вещах просили мы, пилоты.

Очень приятный сюрприз – обнаружить утром, что это сделано», – заявил выступающий за «Альпин» Эстебан Окон.

«Сегодня мы вернулись на трассу, и линию на въезде расширили, добавили синюю линию. Мы все сказали, что это очень здорово – приятно видеть такое изменение подхода», – сообщил Карлос Сайнс из «Феррари», назвавший встречу с Маркешем в четверг вечером «одной из лучших за долгое время».

«Кажется, он готов задавать вопросы и ждать наших идей и мнений. Хорошее чувство», – согласился гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен.

«Мы хотим быть услышанными и видеть, что меры предпринимаются сразу. Пока все позитивно», – сказал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

На увольнение Виттиха повлияли трения с президентом ФИА, команды «Ф-1» «шокированы и удивлены» (Крэйг Слэйтер)

Макс Ферстаппен: «Странно менять гоночного директора за три Гран-при до конца сезона»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
logoФеррари
logoАльпин
logoДжордж Расселл
logoМерседес
logoКевин Магнуссен
logoФИА
logoЭстебан Окон
logoФормула-1
Нильс Виттих
logoХаас
logoКарлос Сайнс
logoГран-при Лас-Вегаса
Руй Маркеш
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