Франко Колапинто: «Воулз – очень сильный лидер команды для «Уильямса»

Колапинто отметил вклад Воулза в результаты «Уильямса».

Аргентинец считает, что руководитель команды Джеймс Воулз очень хорошо справляется со своей работой и умеет мотивировать людей.

При этом Колапинто признал, что Воулз, как и все в команде, был не очень рад тому, что гонщики «Уильямса » неоднократно попадали в серьезные аварии на последних этапах.

Последним стал эпизод, когда сам Колапинто ошибся и врезался в стену по ходу квалификации к Гран-при Лас-Вегаса. Тем не менее, Франко все-таки вышел на старт гонки.

«Джеймс был не очень рад случившемуся. Но он все равно всегда старается нас поддерживать. Из каждого неудачного моментам я все равно всегда стараюсь извлекать что-то положительное. И происходит это благодаря Джеймсу – его образу мышления, его менталитету, его умению продолжать двигаться вперед как лидера команды, помогая команде.

Думаю, я многому у него научился – и за то небольшое время, что мы вместе работаем, я могу сказать, что он является очень сильным лидером команды.

И когда случаются подобные вещи – когда у вас выходит два тяжелых гоночных уик-энда подряд, очень важно продолжать двигаться вперед, иметь для этого силу воли, не сдаваться и всегда стремиться найти решение проблемы. Сила Джеймса в том числе в умении находить позитивные моменты в ситуация, когда кажется, что все очень плохо», – рассказал Колапинто .

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