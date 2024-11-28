Стоимость «Феррари» оценивается в $4,78 млрд, в «Ф-1» не осталось команд стоимостью менее 1$ млрд (Sportico)
Издание Sportico провело исследование, чтобы оценить приблизительную стоимость каждой команды «Формулы-1» на данный момент.
Отмечается, что для определения стоимости каждой из 10 команд «Формлуы-1», в Sportico опирались на данные годовых финансовых отчетом. В случаях нехватки информации для проведения оценки прибегало к консультациям со специалистами в мире спортивных финансов.
При этом по итогам финансовых отчетов за 2023 год лишь две команды понесли убытки. В «Астон Мартин» закончили финансовый год, потеряв $27 млн, а убытки «Уильямса» составили $100 млн.
Данные о стоимости команд «Ф-1»
1. «Феррари» – $4,78 млрд (стоимость в 2024 году) – $619 млн (общие доходы в 2023 году) – $130 млн (операционная прибыль за 2023 год)
2. «Мерседес» – 3,94 млрд – 680 млн – 142 млн
3. «Ред Булл» – 3,5 млрд – 555 млн – 29 млн
4. «Макларен» – 2,65 млрд – 536 млн – 38 млн
5. «Астон Мартин» – 2,07 млрд – 304 млн – -27 млн
6. «Альпин» – 1,5 млрд – 311 млн – 23 млн
7. «Уильямс» – 1,24 млрд – 158 млн – -100 млн
8. «РБ» – 1,22 млрд – 226 млн – 6 млн
9. «Заубер» – 1,2 млрд – 189 млн – 12 млн
10. «Хаас» – 1,02 млрд – 184 млн – 6 млн
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