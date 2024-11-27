Люк Браунинг выступит за «Уильямс» в первой практике перед Гран-при Абу-Даби
Юниор «Уильямса» Браунинг проведет практику перед Гран-при Абу-Баби.
По регламенту каждая команда в сезоне-2024 обязана предоставить как минимум две практики за рулем болида «Формулы-1» молодому гонщику, который имеет статус новичка.
За рулем болида Браунинг заменит Алекса Албона. Ранее в прошлом сезоне пятничную практику за «Уильямс» провел Франко Колапинто, который потом заменил Логана Сарджента в основном составе команды.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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