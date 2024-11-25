Фернандо Алонсо поздравил Ферстаппена: «Должно быть, для него это особенный титул – его машина была не так быстра, как в прошлом году»

Алонсо поздравил Ферстаппена с чемпионским титулом.

Пилот «Астон Мартин » высоко оценил выступления Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне, который тот закончил завоеванием своего четвертого титула за три гонки до окончания чемпионата.

«Мои поздравления. Должно быть, для него этот титул особенный, как я полагаю, ведь его машина, вероятно, была уже не так быстра, как в прошлом году.

Мне кажется, в этом году он продемонстрировал невероятные выступления, порой добиваясь результатов, которые с такой машиной были не очень реалистичны. Лучший пример – гоночный уик-энд в Бразилии. Такое выступление – целиком его заслуга, и я думаю, что в этом году он и правда был лучшим. У гонщика, который демонстрирует такие выступления, всегда есть чему поучиться», – рассказал Алонсо .

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