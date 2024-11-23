Джордж Расселл: «Первый отрезок гонки в Лас-Вегасе сведется к борьбе за выживание»

Расселл оценил перспективы «Мерседеса» на Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот «Мерседеса » считает, что поул на Гран-при Лас-Вегаса не гарантирует ему хорошего выступления, ведь здесь «может произойти что угодно».

«Думаю, на длинных отрезках всем было очень трудно контролировать «медиум» и «софт». Здесь очень сильное гранулирование.

То же самое мы наблюдали в прошлом году, но, по моим ожиданиям, «хард» будет очень устойчивым. Но на нем пока что никто ни разу не ездил за весь уик-энд. Так что придется изучать все на ходу.

Первый отрезок, вероятно, сведется к борьбе за выживание. Здесь, в Вегасе, может произойти что угодно. Это длинная гонка.

В прошлом году здесь своевременно появлялась машина безопасности из-за нескольких человек – то же самое мы видели на прошлой гонке в Бразилии.

Прямо сейчас я очень рад и очень доволен, но я не принимаю ничего как должное в ожидании завтрашнего дня», – сказал Расселл.

Гран-при Лас-Вегаса-2024. Расселл выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Гасли – 3-й, Ферстаппен – 5-й, Норрис – 6-й