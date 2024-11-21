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Макс Ферстаппен: «Странно менять гоночного директора за три Гран-при до конца сезона»

Ферстаппен не понял перестановку в ФИА.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал назначение нового гоночного директора перед Гран-при Лас-Вегаса – место Нильса Виттиха занял Руй Маркеш.

«Я прочитал новость и просто продолжил свой день.

Конечно, это немного странно делать за три гонки до конца. Неважно, позитивно или негативно ты относишься к определенным вещам – на мой взгляд, в Бразилии, безусловно, было пространство для улучшения, к примеру.

Все равно странно, что теперь надо иметь дело с другим гоночным директором. Обычно, если хочешь поменять гоночного директора, это можно сделать по окончании сезона. Тогда у самого гоночного директора больше времени, чтобы освоиться, а у тебя есть предсезонные тесты, и можно посмотреть, как все идет.

Было принято решение, и нам придется с этим разбираться», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1».

Эдди Джордан заявил, что гоночный директор намеренно помешал Ферстаппену в Бразилии: «Хочешь сказать, что с Максом поступили честно?»

Джордж Расселл: «Гонщики сыты по горло ситуацией с ФИА. Может, президент не понимает серьезность настроя»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
Нильс Виттих
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Руй Маркеш
logoРед Булл
Гран-при Бразилии
logoГран-при Лас-Вегаса
logoМакс Ферстаппен
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