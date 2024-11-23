Ландо Норрис: «Сражение за титул было проиграно в шести первых гонках этого сезона»
Пилот «Макларена» подвел итоги квалификации к Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что будет бороться до самого конца. Но при этом он понимает, что титул чемпиона этого года почти наверняка достанется Ферстаппену.
На старте завтрашней гонки Норрис будет находиться на 6-й позиции, в то время как Ферстаппен стартует 5-м.
«Выиграет Макс завтра или проиграет – для меня это ничего не изменит. Макс почти наверняка выиграет чемпионат, а я здесь ради того, чтобы как можно лучше выступать в каждой гонке. И не важно, впереди Макса мы при этом окажемся или позади. Такова жизнь.
Думаю, завтра у нас есть шанс победить Ферстаппена, но я в любом случае буду стараться выступить как можно лучше, как и всегда. Ну а итог будет таким, каким будет.
Хотелось бы мне подольше побороться? Конечно. Но сражение за титул было проиграно в шести первых гонках этого сезона. Макс доминировал на этом отрезке, «Ред Булл» слишком сильно оторвался по очкам, и отыграть такой отрыв всегда непросто. Так что я в любом случае доволен и горжусь тем, что мы зашли так далеко, что так долго смогли продолжать борьбу», – рассказал Норрис.
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