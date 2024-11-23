Ландо Норрис: «Сделаю все возможное, чтобы победить Ферстаппена»

Норрис надеется победить Ферстаппена в Лас-Вегасе и сохранить шансы на титул.

Пилот «Макларена » признал, что не лучшим образом провел квалификацию, по итогам которой оказался на 6-й позиции, прямо позади Макса Ферстаппена .

При этом Норрису для сохранения шансов на титул по итогам уик-энда нужно набрать на 3 очка больше гонщика «Ред Булл ».

«Думаю, места в топ-3 или топ-4 были для нас все досягаемости. Болид «Мерседеса» был быстрейшим по ходу этого уик-энда, это было очевидно. «Феррари» им почти не уступает. В то время как оба «Ред Булл» и мы от них сильно отстаем, что мы и увидели сегодня.

Мы ожидали от себя немного большего, без сомнения. И мы могли бы добиться чего-то большего, если бы нам удалось собрать хороший круг. Но у нас в каждом повороте возникает какая-то проблема. На одном круге машина работает нормально, а на следующем – уже нет. И это просто в целом очень непросто, сейчас с нашей машиной трудно управиться. Сложно найти баланс, когда ты пытаешься улучшить время на круге, но при этом осторожничаешь, чтобы не переборщить.

Конечно, я сделаю все возможное, чтобы победить Ферстаппена. Я здесь именно для этого. Я не собираюсь сдаваться до самого конца, хоть наши шансы и совсем невелики. Но я здесь для того, чтобы стараться как можно лучше выступать в каждой гонке, боремся мы за чемпионат или нет. Завтра нас ждет длинная гонка, многое может случиться. Мы быстры на прямых – надеюсь, это даст нам какое-то преимущество», – рассказал Норрис.

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