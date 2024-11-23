Колапинто разбил болид в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса и вызвал красные флаги
Пилот «Уильямса» Франко Колапинто завершил выступление в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса серьезной аварией.
Колапинто врезался в барьеры в конце второго сегмента на последнем секторе. Квалификацию прервали красными флагами.
За ходом сессии можно следить на странице онлайна:
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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