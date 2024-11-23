Колапинто разбил болид в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса и вызвал красные флаги

Пилот «Уильямса » Франко Колапинто завершил выступление в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса серьезной аварией.

Колапинто врезался в барьеры в конце второго сегмента на последнем секторе. Квалификацию прервали красными флагами.

За ходом сессии можно следить на странице онлайна:

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