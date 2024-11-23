Льюис Хэмилтон о 10-м месте: «Износ шин – ключевой фактор в гонке. Посмотрим, что смогу сделать»
Пилот «Мерседеса» не лучшим образом провел сессию, хотя ранее очень уверенно смотрелся по ходу свободных заездов. В финальной попытке третьего сегмента Хэмилтон допустил ошибку и срезал трассу, в результате чего его круг был аннулирован. И завтрашнюю гонку Льюис начнет с 10-й позиции
«Ну, что есть – то есть. Пока уик-энд складывался неплохо, так что в завтрашней гонке я в любом случае постараюсь показать свой максимум. И мои поздравления Джорджу.
Условия отличные, пока уик-энд выходит весьма приятным. При этом я понимаю, что в гонке стартую довольно далеко – посмотрим, что я смогу сделать, учитывая этот фактор.
Ключевым же фактором в гонке будет износ шин, к тому же, прошлогодняя гонка в Вегасе получилась весьма насыщенной событиями», – рассказал Хэмилтон.
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