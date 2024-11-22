Макс Ферстаппен: «У «Ред Булл» есть шанс завоевать Кубок конструкторов»

«Ред Булл» продолжает бороться за Кубок конструкторов, заверил Ферстаппен.

Макс Ферстаппен заявил, что «Ред Булл » все еще надеется сохранить командный титул. Перед Гран-при Лас-Вегаса чемпионы «Формулы-1» занимают третью строчку и проигрывают «Макларену » 49 баллов.

«Мне действительно кажется, что даже в Бразилии на сухой трассе мы наконец выглядели достойно в гоночных условиях.

В Бразилии, конечно, совсем другой трек, совсем другие температуры. Но я просто надеюсь, что мы сохраним набранный ход. Есть полно вещей, за которые продолжается борьба, даже в Кубке конструкторов, считаю, есть шанс. Посмотрим, что получится», – заявил трехкратный чемпион мира.

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