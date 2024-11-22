Дженсон Баттон о возрасте Хэмилтона: «В 40 лет твоя скорость реакций, как бы хороша она ни была, все равно не будет такой, как у 20-летних ребят»
Баттон высказался о влиянии возраста на скорость Хэмилтона.
Чемпион «Формулы-1» 2009 года считает, что Льюис Хэмилтон, которому скоро исполнится 40, начал естественным образом немного терять свою квалификационную скорость.
«Ему почти 40 лет. Возможно, в таком возрасте ты начинаешь немного сдавать. Ведь в гонках ты борешься с ребятами, которым по 20 лет. И твоя скорость реакций, какой бы хорошей она ни была, все равно не будет такой же, как у 20-летних ребят.
И в результате ты можешь потерять то небольшое преимущество в скорости, которое у тебя было раньше. В гонках это может и не проявляться, но вот квалификации становятся для тебя сложнее.
И да, тебе бывает неприятно видеть, как молодые гонщики внезапно становятся не только быстрее в квалификациях, но и немного стабильнее», – рассказал Баттон.
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