Тото Вольфф о желании Хэмилтона досрочно завершить сезон: «Как все знают, Льюис не скрывает эмоции»

Вольфф высказался об эмоциональности Хэмилтона.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал признание Льюиса Хэмилтона , который размышлял о досрочном завершении сезона после разочаровывающего Гран-при Сан-Паулу.

«Между ним и нами, командой, все хорошо, мы продолжаем работать вместе, ведь впереди еще три гонки.

Как мы все знаем, Льюис многие годы не скрывает эмоции. Думаю, весь уик-энд стал очень неприятным опытом для него. И в такой день у него была плохая машина, мы не предоставили ему достаточно хороший инструмент», – заявил босс перед Гран-при Лас-Вегаса.

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