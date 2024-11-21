Льюис Хэмилтон был готов досрочно завершить сезон после неудачи в Бразилии: «После такого уик-энда мне не хотелось возвращаться»
Хэмилтон был готов досрочно уйти из «Мерседеса».
Семикратный чемпион «Формулы-1» признал, что после неудачной серии в последних гонках, кульминацией которой стал провал на Гран-при Сан-Паулу, ему в голову приходила мысль о досрочном завершении сезона.
Однако Льюис отметил, что быстро взял себя в руки и в данный момент, перед началом гоночного уик-энда в Лас-Вегасе, чувствует себя отлично:
«Ну, просто в тот момент я действительно чувствовал себя именно так. И после такого уик-энда мне не хотелось возвращаться [к выступлениям в этом сезоне].
Но мне кажется, что это вполне естественно. Когда ты проводишь такой сезон – тебя это сильно расстраивает. Хотя я уверен, что такого больше не повторится – ну или я буду работать над тем, чтобы этого больше не случилось.
В тот момент я чувствовал себя не лучшим образом. Но сейчас я здесь, и я собираюсь показать свой абсолютный максимум в оставшихся гонках».
Также Хэмилтона спросили, чувствует ли он необходимость что-то доказывать Тото Вольффу. Босс «Мерседеса», давая интервью для книги Inside Mercedes F1: Life in the Fast Lane, заявил, что решение Льюиса уйти в «Феррари» избавило его от необходимости самому говорить Хэмилтону о расставании, которая бы возникла через 1-2 года. При этом сам Вольфф в одном из последних интервью заявил, что его слова были вырваны из контекста:
«Нет. В целом я чувствую себя отлично, я по-прежнему силен, я хорошо тренируюсь. Психологически прямо сейчас я нахожусь в лучшем состоянии за весь сезон – и с учетом того, как плохо все было в последних гонках, одно это уже говорит о многом.
Я уже очень давно играю в эту игру. И было уже очень много случаев, когда обо мне говорили разное, проявляли небольшую агрессию – хотя понятно, что сейчас я не имею в виду своего босса, ведь Тото всегда здорово меня поддерживал, на протяжении всех этих лет, мы очень многого добились вместе. Я скорее говорил о разных публикациях в СМИ. Но ничто из этого не сможет меня сломить».
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