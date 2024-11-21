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Оскар Пиастри: «Мы с Норрисом возвращаемся к привычным правилам борьбы на трассе»

В «Макларене» не будут использовать командную тактику.

Пилот британской команды Оскар Пиастри рассказал, что в «Макларене» прекращают работать на одного пилота. Команда вернется к «правилам папайи» – по условиям которых Норрису и Пиастри разрешается бороться друг с другом на треке, если борьба при этом ведется чисто.

В личном зачете Норрис практически потерял все шансы на титул – отставание от Макса Ферстаппена выросло до 62 очков. В то время как в Кубке конструкторов «Макларен» опережает «Феррари» на 36 очков.

«В целом – да. Существуют определенные специфические сценарии, при которых мне придется помочь напарнику, но для подавляющего большинства ситуаций мы возвращаемся к действиям по прежним правилам.

Учитывая сложившуюся картину, шансы на победу в личном зачете очень малы, в то время как в Кубке конструкторов борьба для «Макларена» еще явно не закончена. Мы пока не обеспечили титул, так что эта задача определенно самая важная.

Есть пара очень специфических сценариев, при которых я и правда смогу помочь [Норрису], если меня об этом попросят. Но в этот уик-энд я сам настраиваюсь на победу.

Честно говоря, я не был разочарован, что отдал победу в спринте в Бразилии. Конечно, хотелось выиграть, но спринт и Гран-при – это совсем разные вещи. Выиграв поул, я доказал то, что хотел доказать.

И я рад, что нам больше не нужно заниматься подобными вещами. Ну и понятно, что в следующем году постараюсь не оказаться в таком же положении с точки зрения борьбы за чемпионат», – рассказал Пиастри.

Пик боя за титул «Ф-1»: у «Макларена», «Феррари» и «Ред Булл» сравнимые болиды! А кто фаворит?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoГран-при Лас-Вегаса
logoФормула-1
logoМакларен
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
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