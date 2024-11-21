Серхио Перес: «Ред Булл» нужна пара дублей, чтобы завоевать Кубок конструкторов»
Перес рассказал, как «Ред Булл» сохранить командное чемпионство.
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес ответил на вопрос, что необходимо коллективу, чтобы вновь выиграть Кубок конструкторов.
Чемпионы мира уступают «Макларену» и «Феррари» перед Гран-при Лас-Вегаса.
«Нужна пара дублей до конца сезона.
Надеюсь, получится вернуться в строй, и это главная цель на оставшуюся часть года – постараться сильно выступать в ближайших гонках», – подчеркнул мексиканец в интервью Sky Sports.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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