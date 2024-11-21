Серхио Перес: «Ред Булл» нужна пара дублей, чтобы завоевать Кубок конструкторов»

Перес рассказал, как «Ред Булл» сохранить командное чемпионство.

Пилот «Ред Булл » Серхио Перес ответил на вопрос, что необходимо коллективу, чтобы вновь выиграть Кубок конструкторов.

Чемпионы мира уступают «Макларену » и «Феррари » перед Гран-при Лас-Вегаса.

«Нужна пара дублей до конца сезона.

Надеюсь, получится вернуться в строй, и это главная цель на оставшуюся часть года – постараться сильно выступать в ближайших гонках», – подчеркнул мексиканец в интервью Sky Sports.

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