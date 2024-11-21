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Ландо Норрис: «Доволен сезоном-2024. Упущенных возможностей не так много, как считают»

Норрис сосредоточен на позитивных итогах 2024 года.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис порассуждал о прошедших гонках и назвал завершающийся сезон «очень хорошим».

«Я понимаю, почему люди со стороны считают иначе. И я полностью… почти согласен! Но, если знаешь причины, почему [случались] разные вещи – я все равно доволен сезоном на данный момент.

Есть ли ощущение, что все могло сложиться по-другому? Пожалуй, это довольно очевидно.

[Упущенных возможностей] не так много, как считают люди. Люди в целом думают, что все было гораздо хуже, чем на самом деле, что мы были куда быстрее, чем на самом деле. Это комплимент, так как показывает, насколько далеко мы дошли, и я горд теми днями, будь то в Сингапуре или Зандворте – тем, что я все равно был тем самым пилотом и выжал все из этих шансов.

Но, несомненно, где-то мы упустили возможности. Сильверстоун, в каком-то смысле Канада – не сказал бы, что полностью. Может, одна-две другие гонки.

И есть Гран-при, которые люди хотят считать плохими по другим причинам. Когда старты были «плохими», я обычно все равно оставался в числе трех, четырех, пяти лучших стартеров, даже в те дни. Если посмотреть на Барселону, когда у меня был «плохой» старт, как все говорят – лучший старт в той гонке был у Макса [Ферстаппена], а я, думаю, оказался третьим или четвертым на решетке. Просто так случилось, что парень рядом провел лучший старт.

Другая гонка, когда, я бы сказал, мне немного не повезло – Будапешт. Мой изначальный рывок получился очень хорошим, потом была крошечная, крошечная пробуксовка и неоптимальное переключение передачи – это в каком-то смысле стоило мне [победы].

Год многому научил, хотя это мой шестой сезон и тому подобная чушь. Он был лучше, чем думают люди. Безусловно, случались упущенные возможности. Это факт. Но я очень доволен сезоном в целом. Мне все равно кажется, что я многое выжал. Какие-то вещи просто пошли не по плану, определенные гонки были упущены.

Но я вполне доволен всем годом, который провел, потому что очевидно – когда гонки складывались, насколько потрясающими они могли быть», – заявил Ландо.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
Гран-при Сингапура
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