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Фернандо Алонсо о современной «Ф-1»: «Мне не хватает дозаправок и быстрых болидов в гонках»

Алонсо высказался об отличиях современной «Ф-1» от гонок прошлых лет.

Пилот «Астон Мартин» отметил, что с удовольствием вернул бы в чемпионат дозаправки, что позволило бы сделать борьбу интереснее.

Фернандо спросили, чего ему не хватает в «Формуле-1» сейчас в сравнении с прежними временами, и испанец особо выделил проблему с недостаточно быстрыми машинами непосредственно в гонках:

«Мне не хватает дозаправок. Действительно быстрых болидов по воскресеньям. Звука двигателя. Более крупных спонсоров. Грид-герлз и грид-бойз на стартовой решетке. Тогда маркетинг работал совсем иначе. Сейчас все происходит в соцсетях, а тогда все происходило в реальном мире.

Тем не менее, я думаю, что сейчас у «Формулы-1» все хорошо. «Формула-1» весьма популярна по всему миру, особенно рост заметен в США. Это происходит благодаря «Либерти Медиа» и их действиям.

Команды стали очень профессиональными, все работают дисциплинировано, существует потолок бюджетов. Так что да, «Ф-1» переживает лучший момент.

Хотя в прошлом у вас было намного больше стратегических возможностей в гонках, особенно за счет пит-стопов. Можно было стартовать как с полными, так и полупустыми баками, выбирать между тремя и одним пит-стопом. Тогда нам не приходилось столь многим управлять (Алонсо имеет в виду необходимость беречь шины и экономить топливо).

В гонках же, поскольку мы гонялись где-то с 30 кг топлива в баках, разница во времени прохождения круга в квалификации и в гонке составляла всего секунду или что-то в этом роде.

Теперь же, в зависимости от наличия заряда в батарее ERS и количества топлива в баке, в начале гонки мы можем ехать вообще на 7 секунд медленнее, чем в квалификации. И вот в таких условиях мотивация немного теряется. Но да, сейчас «Формула-1» переживает свой лучший момент».

«Ред Булл» читерил в «Ф-1» с настройкой болидов в запретное время? Объясняем!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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