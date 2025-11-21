  • Спортс
  • Ландо Норрис: «Почти рад, что паршиво начал год – после этого стал гораздо упорнее трудиться»
Ландо Норрис: «Почти рад, что паршиво начал год – после этого стал гораздо упорнее трудиться»

Норрис рассказал, как перевернул расклады в чемпионате.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мыслями о том, как вышел в лидеры «Формулы-1» после неудачных гонок в начале года.

«Сложно не прибавить после такого старта сезона – я испытывал большие проблемы. Дело в психологии. Я почти рад, что довольно паршиво начал год.

Трудные времена, несомненно, позволили мне позитивнее взглянуть на себя, сосредоточиться, и я стал гораздо упорнее трудиться над вещами, которые необходимо улучшить, и в итоге оказался в гораздо более сильном положении», – заявил британец на Гран-при Лас-Вегаса.

Ландо не согласился, что сход на Гран-при Нидерландов стал ключевым моментом сезона:

«Даже если посмотреть мои интервью после гонки в Зандворте, я был достаточно бодрым – конечно, я не был рад, но, учитывая свое положение и борьбу за титул, не был слишком подавлен.

Конечно, я был разочарован и недоволен, но не сказал бы, что совсем сник. Гоночный темп был довольно сильным, так что скорее это было раньше. Все говорят, что в Зандворте ситуация перевернулась, но еще до этого, полагаю, я начал двигаться в нужном направлении».

Ландо Норрис о лидерстве в «Ф-1»: «Все может очень быстро измениться»

Норрис 7 лет просидел в «Макларене» в ожидании титула «Ф-1». Его звали «Ред Булл» и «Мерседес»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
