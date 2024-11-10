«Ред Булл» читерил в «Ф-1» донастройкой болидов в запретное время «закрытого парка»? Объясняем!

В последние месяцы «Формула-1» наполнена валом подозрений с потенциальным читерством: то «Ред Булл» подозревают в использовании системы изменения дорожного просвета между сессиями , то действующие чемпионы отстреливаются обвинениями в адрес «Макларена» по накачиванию водяного пара в покрышки для контроля над температурой и износом …

Причем один из главных аргументов и поводов к принятию мер – смена настроек и свойств машины в условиях «закрытого парка», когда по идее каждый узел омологирован делегатами Международной автомобильной федерации и доступен к замене или правкам только по согласованию или за отправку на пит-лейн на старте.

Потому «Ред Булл», например, во время активных споров и отговорок пришлось объясняться – и чемпионы приглашали в боксы делегатов и показывали им устройство, его крепление в болиде и отсутствие доступа в собранном состоянии «закрытого парка».

Делегаты ковырялись добрых две минуты – стало ясно, насколько «возможно» это делать незаметно.

Ведь обвинение так-то было довольно серьезным: смена дорожного просвета напрямую влияет на динамику генерирования прижимной силы (ведь ее основа как раз гарантируется днищем и уровнем его спуска к асфальту) и потенциального износа покрышек на длинной дистанции. С учетом переменчивой погоды возможность быстро и незаметно проапдейтить ключевые параметры между сессиями могли помогать выигрывать и гонки, и квалификации: перед битвой за поул опустить днище пониже, чтобы выжать максимум пиковой скорости, а между заездами незаметно увеличить просвет на пару миллиметров, чтобы чуть снизить и сбалансировать нагрузку на резину и проезжать отрезки подлиннее.

Тем не менее, «Ред Булл» убедил ФИА в неиспользовании системы в режиме «закрытого парка» – хоть регулятор и принял решение опечатывать такие устройства, пока команды при новой волне обвновлений не снимут все потенциально нелегальные детали. Зачем же тогда чемпионы ее проектировали? Ради экономии бюджета и времени работы механиков: сейчас время на доводку и обслуживание машин даже до квалификации и между практиками сильно ограничено парой часов и правилом запрета на работы («комендантским часом»), а болиды все усложняются – собирать, проверять и настраивать их все сложнее и дольше. Больше механиков в бригады уже нельзя взять из-за лимита расходов, внедренного в 2021-м – так что командам приходится экономить где только можно. И устройство, позволяющее обойтись без длительных процедур и пары людей и меняющее ключевые параметры за пару минут, хоть и только в разрешенные периоды – уже звучит как крайне удачная и выгодная инвестиция. Даже не обязательно непременно целить в нарушение «закрытого парка», чтобы уже получать преимущество.

Но что вообще такое этот «закрытый парк»? Как работают его правила? Что происходит с машиной в этом режиме? Медиа и официальному сайту ФИА все объяснил технический делегат «Формулы-1» Мануэль Леаль.

В «Ф-1» это не загон для болидов, а режим собранной в гараже машины, которую можно только обслуживать

Parc ferme – c французского фраза напрямую переводится как «закрытый парк». И в «Формуле-1» правила «закрытого парка» напрямую регулирую то, что команды могут, а что не могут делать со своими болидами в определенные периоды времени перед Гран-при – и чтобы убедиться, что машина, которая только что участвовала в соревнованиях, останется в таком же состоянии и будет готова к проверке (например, в случае подачи протеста со стороны кого-то из конкурентов).

«Концепция «закрытого парка» существует в огромном количестве автоспортивных дисциплин, хотя при этом она может принимать разные формы. Например, в WRC (чемпионат мира по ралли) или ралли-рейдах это означает физический «загон», в котором располагаются машины. В «Формуле-1» же это и физическое пространство – вы могли видеть, как по окончании сессии машины паркуются в специально отведенной для этого зоне на пит-лейн, – и, можно сказать, виртуальное, когда машины возвращают командам, но тем разрешается проводить с техникой только ограниченное количество работ и манипуляций.

По сути, правила не позволяют командами вносить изменения в свои болиды в промежуток между квалификацией и гонкой. Регламент призван обеспечить равные условия для всех команд, ограничив их возможности по внесению изменений и модификаций, а также из соображения сокращения расходов, чтобы команды не могли создавать индивидуальные конфигурации болидов конкретно под квалификацию».

Правила, регулирующие действия условий «закрытого парка», содержатся в параграфе 40 Спортивного регламента «Формулы-1», второй пункт которого гласит:

«Каждый болид будет считаться находящимся в режиме «закрытого парка» с момента первого выезда с пит-лейн во время квалификации и до момента старта гонки. Любой болид, не покинувший пит-лейн во время квалификационной сессии, будет считаться находящимся в режиме «закрытого парка» по окончании первого сегмента квалификации».

Это касается стандартного гоночного уик-энда «Формулы-1». В время как для уик-эндов со спринтами, как рассказывает сам Леаль, действуют другие временные рамки:

«Начиная с квалификации к спринту и до окончания самого спринта действует один период «закрытого парка». В промежутке между окончанием спринта и началом основной квалификации команды могут свободно продолжать работу над своими болидами. Затем, как обычно, как только машина покидает пит-лейн с началом квалификации, правила «закрытого парка» начинают действовать в обычном режиме».

Так какие же задачи и работы можно выполнять с машиной в режиме «закрытого парка»? В основном все разрешенные работы обычно связаны либо со стандартным техобслуживанием, либо связаны с вопросами безопасности.

Например, очистку тормозных дисков (деглазирование), изменение угла наклона закрылков на переднем антикрыле, анти-деструктивный тест на предмет поиска возможных повреждений или ненадежных мест болида, а также ремонтные работы кузовных деталей. Можно заменить в системе некоторые рабочие жидкости, произвести запуск двигателя, внести некоторые изменения для повышения комфорта гонщика в кокпите, а также корректировки, связанные с изменением погодных условий. Однако все эти работы команда обязана проводить под пристальным вниманием контролирующих сотрудников ФИА и технического персонала.

Любые работы, не перечисленные в списке допустимых в пункте 40.2, могут проводиться только с разрешения технического делегата ФИА после письменного запроса со стороны команды. При этом должно быть ясно: любая новая деталь будет иметь такую же конструкцию и будет аналогична оригинальной детали по массе, параметрам и функционалу. Любые снятые с болида детали также сохраняются ФИА на случае необходимости проведения проверок в дальнейшем.

Как объясняет Леаль, процесс наблюдения и контроля начинается с предоставления каждой командой списка настроек болида:

«Перед квалификацией команды должны подать заявочный лист с настройками для каждой машины. В них детально указаны углы сход-развала, крена, распределения веса в поворотах и так далее. То есть, например, если машина попадает в аварию и команде требуется собрать ее обратно, мы спустимся к ним в боксы и проверим, что механики и инженеры устраняют только последствия аварии, и при этом не вносят изменения в настройки болида. При проверке мы должны увидеть те же самые параметры и настройки, указанные ранее. А если команде требуется заменить какой-то компонент – например, калибровочный элемент в подвеске, мы должны получить доказательства неисправности. И если это связано с критически важными характеристиками – такими, как распределение веса, положение балласта, настройки подвески или аэродинамикой, – то, за исключением закрылков на переднем антикрыле, представитель ФИА тоже должен будет проверить все параметры на соответствие заявленным».

К кажой машине приставлен наблюдатель – даже когда ее возвращают команде. И камеры делегатов

Помимо технического персонала ФИА, который может быть вызван для проведения проверок, постоянный контроль осуществляют особые наблюдатели. Причем каждый из наблюдателей закреплен за каждой конкретной машиной на протяжении всего гоночного уик-энда.

Как объясняет Леаль:

«После сессии есть физическое пространство «закрытого парка» – где машины, например, проходят процедуру взвешивания и так далее. И есть виртуальное пространство, когда машины возвращаются командам.

Когда это происходит, у нас есть двадцать контролеров, которые отслеживают каждую операцию, проводимую с каждой машиной, и все записывают, чтобы мы могли позже это проверить. Кроме того, в начале сезона команда должны представить ФИА список операций, которые обычно проводятся с машиной в режиме «закрытого парка» в рамках регламента, и мы либо одобряем их, либо нет. Каждая машина отличается от других, поэтому команда может заявить, что для проверки работы камеры внутреннего сгорания им требуется снять свечи зажигания, а чтобы снять свечи нужно сделать что-то еще. Этот список передается инспекторам-наблюдателям, чтобы те могли следить за тем, что происходит».

После квалификации как минимум три болида случайным образом отбираются для дальнейших проверок, и после получения информации о том, что их машина выбрана для такой проверки, команда не может выводить болид из состояния «закрытого парка» до завершения этих проверок.

Как проходят выборочные проверки? Машины загоняют в гараж ФИА и сканируют на 3D-сканере – а затем через LiDAR проверяют, вписываются ли все ее физические параметры в прописанные регламентом рамки. «Замеры проходят вплоть до микронов», – уточняет постоянный наблюдатель-делегат ФИА в соответствующем гараже Нурия Энсинас Редондо.

Сканирование действительно точное – вот, например, результат сканирования руки:

При этом, по словам Леаля, присутствие контролеров-наблюдателей – не единственный способ соблюдать бдительность:

«Над каждым болидом в боксах команд установлена специальная камера, которая ведет наблюдение и запись. По сути, это похоже на обычную систему видеонаблюдения, которую может установить любая охранная фирма. Мы ведем наблюдение в режиме реального времени, люди постоянно следят за происходящим, и мы видим все, что происходит с машиной».

Все операции должны быть завершены в течение двух часов по окончании квалификации или спринта, после все болиды должны быть накрыты чехлами и готовы к наложению пломб ФИА, чтобы обеспечить их сохранность до следующего дня.

При этом наклейки или защитные пломбы накладываются не только на корпус, как рассказывает Леаль:

«Пломбы, разумеется, ставятся на двигатели и коробки передач. При этом мы имеем право накладывать пломбы на любые детали, за состоянием которых хотим следить. Так что если какой-то компонент вызывает у нас беспокойство – если речь идет о критически важном компоненте, но работу которого трудно увидеть наглядно, даже с помощью камер, мы ставим туда пломбу. Как минимум речь идет о коробках передач, силовых установках, системах ERS, кузовных панелях на сиденье гонщика, но на самом деле мы можем ставить пломбы везде, где посчитаем нужным. Думаю, что за сезон мы заказываем примерно 40000 пломб – это должно дать представление о том, насколько строго ФИА все проверяет».

Такой пломбой закрывали и спорную деталь «Ред Булл» после ее обнаружения. Срыв пломбы без согласования означает автоматический старт с пит-лейн – потенциальные оправдания не важны.

Процесс проверок выглядит примерно так: делегат приходит с наблюдателем в боксы и проходится по списку, а ранее наблюдатель следит и записывает все работы:

А если все-таки нужно что-то поменять?

Чехлы снимаются за пять часов до запланированного старта формирующего круга перед гонкой, хотя непосредственно до начала гонки машины все еще остаются в режиме «закрытого парка», и все пломбы также остаются на своих местах.

Леаль рассказал и о том, что происходит в том случае, если команда решит внести в болид изменения:

«У команды есть три часа после окончания квалификации, чтобы подать соответствующую заявку. Если они решат, что их настройки не эффективны, что они хотят изменить спецификацию машины, или у них есть любая другая причина стартовать с пит-лейн, они должны сообщить об этом. Технический делегат Джо Бауэр составляет отчет с перечислением замененных деталей, в случае поломки или повреждений, а потом составляет другой отчет по вопросу нарушения правил «закрытого парка», где детально отражены все действия команды. Вся эта информация становится доступной для всех, чтобы у всех была полная ясность происходящего».

По словам Леаля, когда в воскресенье утром с болидов снимают чехлы, техническая команда ФИА проводит финальные проверки, чтобы убедиться в соответствии машины, прошедших квалификацию, с машинами, которые выйдут на старт гонки:

«Обычно сотрудники ФИА проводят проверку настроек и спецификаций деталей в воскресенье утром, чтобы убедиться в том, что контролеры-наблюдатели ничего не пропустили. Что, честно говоря, случается крайне редко. Но для нас это просто еще один уровень бдительности – чтобы убедиться, что команды соблюдают регламент, что все находятся в равных условиях, и что, если только на то нет веских причин, на старт гонки машины выходят в том же состоянии, в котором они закончили квалификацию».

Но команды предпочитают оттягивать момент как можно дольше и сперва использовать доступный инструментарий внутри режима – ведь при более поздних сменах и ремонтах их все равно ждет максимум пит-лйн, просто с большей нагрузкой на собственный трековый персонал.

Единственный способ сменить детали на комплекты других спецификаций и не получить штраф – доказать, что из-за аварий или поломок исправных запчастей тех же показателей не осталось в гараже команды. И то ФИА позволит установить на машину только то, что однажды уже пломбировалось и проходило проверки – иначе машины ждет опять же пит-лейн. Из-за черно-белой сути и применения правил они очень суровы – и командам остается только подчиняться, потому скандал с потенциальным читерством «Ред Булл» в «закрытом парке» и произвел такой фурор.

Что еще почитать о суровых правилах «Ф-1»?

Источник: официальный сайт ФИА