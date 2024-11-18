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Дэвид Култхард: «О предвзятости СМИ говорят, когда слышат похвалу в адрес не своего любимого гонщика»

Култхард обсудил разговоры о предвзятости британских журналистов.

Комментатор Channel 4 и амбассадор «Ред Булл» Дэвид Култхард рассказал, как относится к мнению о необъективности автоспортивной прессы, в особенности британской.

«О предвзятости обычно говорят те, кто слышат похвалу в адрес не своего любимого гонщика. Я это понимаю.

Я не решаю, кто выигрывает гонки. Мне вообще все равно, кто побеждает, пока мне нравится зрелище. Покажите мне блестящее выступление.

Если Льюис [Хэмилтон] в своей блистательной лучшей форме, ты говоришь: «Дамы и господа, вряд ли словами можно это описать. Вы только что увидели нечто особенное». Это может быть Шарль [Леклер] или Макс [Ферстаппен], кто угодно.

Может, тебе нравится морковь, а не лук, и, если кто-то подает лук, ты такой: «О, мне это не нравится»… Страдай в тишине. Дай поесть тем, кому нравится лук.

Я знаю, что некоторые рассматривают меня как человека, настроенного против Льюиса – хотя я работал с Льюисом в «Макларене» с тех пор, как он был малышом, и вовсе не являюсь таковым – но, если он выступает блестяще, я его хвалю. Если он выступает посредственно, я должен сказать, что мы ожидали другого – факты не лгут. Данные показывают, проявил гонщик себя хорошо или нет.

Подобное продолжается бесконечно. Как только человек слышит что-либо отличное от абсолютного восхваления в адрес любимого пилота, он называет тебя предвзятым.

На самом деле я обязан выдавать факты. Если же ситуация 50 на 50 – может, это гоночный инцидент, может, штраф – я выражаю свое мнение. Но реальность такова, что мое мнение не влияет на стюардов. Иногда я говорю: «Ага, вроде справедливо», а порой: «Что они курят? Как можно дать за это штраф?»

Ведь я видел гонки через [визор] и, разумеется, по ТВ, но это не значит, что я прав. Поэтому, когда принимается решение, я говорю: «Что ж, я бы поступил иначе, но за рефери последнее слово», – поделился мыслями британец.

Карун Чандок: «Фанаты Хэмилтона, Ферстаппена, Норриса говорят о предвзятости Sky. Всем не угодишь»

Мартин Брандл: «Sky не болеет за британцев в «Ф-1», как комментаторы на Олимпиаде или ЧМ. Достается ото всех, никто и никогда не говорит «спасибо»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoЛьюис Хэмилтон
logoРед Булл
logoДэвид Култхард
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoШарль Леклер
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