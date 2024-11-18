Марио Андретти о Ферстаппене: «Ошибки случаются, когда больше нет доминирующего болида»

Андретти рассказал, почему Ферстаппен стал чаще ошибаться.

Чемпион «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти полагает, что пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену пришлось приложить гораздо больше усилий в нынешнем сезоне, что привело к просчетам и штрафам.

«Я вижу Ферстаппена, разочарованного динамикой сезона и ситуацией в «Ред Булл». Он совсем в другом положении в сравнении с тем, что было в прошлом году, а также в начале 2024-го – внезапно он обнаружил, что из машины нужно выжимать скорость, которая в ней не заложена.

Когда у тебя больше нет доминирующего болида и приходится сражаться, выходя за пределы того, что есть в твоем распоряжении, ошибки случаются. Иногда справедливо за них наказывать, иногда нет, но должны быть четкие правила, чтобы ориентиры не менялись каждый раз», – отметил американец в интервью La Gazzetta dello Sport.

Андретти также поделился мыслями о сезоне «Макларена »:

«Машина для побед есть, но, думаю, команда не ожидала, что так быстро вступит в борьбу за титул. Если не сражаешься за чемпионство столько лет, требуется время, чтобы вновь конкурировать с топ-коллективами.

То же относится к пилотам: Норрис и Оскар Пиастри – крайне быстрые и сильные молодые гонщики, но они никогда не оказывались в таком положении. Пожалуй, не все сложилось так, как им хотелось бы в нынешнем сезоне, но их ждет прекрасное будущее».

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