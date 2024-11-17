Карун Чандок: «Ферстаппен знает, что «Ред Булл» нужно создать машину получше»

Чандок высказался о положении Ферстаппена.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» уверен, что в 2025 году «Ред Булл» нужно создать более конкурентоспособную машину, если команда хочет еще раз выиграть титул с Максом Ферстаппеном .

И сам Ферстаппен, по мнению Чандока , прекрасно понимает ситуацию и ждет от «Ред Булл» прогресса.

«Уверен, что Ферстаппен все понимает. Он знает, что должен оказывать на «Ред Булл» давление, чтобы команда создала машину получше. Потому что «Феррари », как я думаю, в следующем году станет намного сильнее. Посмотрите, где они находятся примерно после летнего перерыва в чемпионате – начиная с этапа в Зандворте они забирались все выше и выше. Если бы этап в Бразилии проходил в нормальных, обычных условиях, то они и там бы смотрелись сильно. Так что да, «Феррари» в следующем году будет очень сильна.

В «Макларене » Оскар Пиастри станет на год опытнее. И они вместе с Ландо Норрисом будут еще сильнее тащить «Макларен» вперед. Что касается «Мерседеса» – я не знаю. Иногда они смотрятся хорошо, а иногда не очень. Так что да, я уверен, что Макс будет давить на «Ред Булл», чтобы в следующем году заполучить более конкурентоспособную машину, потому что в следующем сезоне им в любом случае придется сложнее.

Да, сейчас отрыв Макса в чемпионате составляет 62 очка. Но если мы уберем из зачета первые пять гонок, от преимущества останется всего 10 очков. Так что мы видим тенденции – что «Ред Булл» не так хорош с точки зрения скорости машины. И Макс сделал нечто выдающееся, чтобы сохранить их в лидерах. И я уверен, что и в следующем году он продолжит так давить на «Ред Булл», – рассказал Чандок.

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