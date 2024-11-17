  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Карун Чандок: «Ферстаппен знает, что «Ред Булл» нужно создать машину получше»
6

Карун Чандок: «Ферстаппен знает, что «Ред Булл» нужно создать машину получше»

Чандок высказался о положении Ферстаппена.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» уверен, что в 2025 году «Ред Булл» нужно создать более конкурентоспособную машину, если команда хочет еще раз выиграть титул с Максом Ферстаппеном.

И сам Ферстаппен, по мнению Чандока, прекрасно понимает ситуацию и ждет от «Ред Булл» прогресса.

«Уверен, что Ферстаппен все понимает. Он знает, что должен оказывать на «Ред Булл» давление, чтобы команда создала машину получше. Потому что «Феррари», как я думаю, в следующем году станет намного сильнее. Посмотрите, где они находятся примерно после летнего перерыва в чемпионате – начиная с этапа в Зандворте они забирались все выше и выше. Если бы этап в Бразилии проходил в нормальных, обычных условиях, то они и там бы смотрелись сильно. Так что да, «Феррари» в следующем году будет очень сильна.

В «Макларене» Оскар Пиастри станет на год опытнее. И они вместе с Ландо Норрисом будут еще сильнее тащить «Макларен» вперед. Что касается «Мерседеса» – я не знаю. Иногда они смотрятся хорошо, а иногда не очень. Так что да, я уверен, что Макс будет давить на «Ред Булл», чтобы в следующем году заполучить более конкурентоспособную машину, потому что в следующем сезоне им в любом случае придется сложнее.

Да, сейчас отрыв Макса в чемпионате составляет 62 очка. Но если мы уберем из зачета первые пять гонок, от преимущества останется всего 10 очков. Так что мы видим тенденции – что «Ред Булл» не так хорош с точки зрения скорости машины. И Макс сделал нечто выдающееся, чтобы сохранить их в лидерах. И я уверен, что и в следующем году он продолжит так давить на «Ред Булл», – рассказал Чандок.

Условия чемпионства Ферстаппена на Гран-при Лас-Вегаса

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoФеррари
logoМакларен
logoРед Булл
logoКарун Чандок
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
MotoGP. Хорхе Мартин о титуле: «Я в полном шоке. На последних кругах толком не мог управлять мотоциклом, из глаз полились слезы»
27 минут назад
«Формула-1» опровергла уход Доменикали
1сегодня, 15:07
MotoGP. Гран-при Барселоны. Баньяя выиграл финальную гонку сезона, Мартин финишировал 3-м и стал чемпионом
9сегодня, 13:57
Мартин – чемпион MotoGP 2024 года
30сегодня, 13:43
Юниор «Макларена» Угочукву выиграл Гран-при Макао
8сегодня, 11:34
Карлос Сайнс о прогрессе «Феррари»: «Нынешний болид ведет себя так, как должна вести себя машина «Формулы-1»
1сегодня, 10:49
Льюис Хэмилтон: «Колапинто выступает невероятно. У него не было возможности подготовиться к «Ф-1»
2сегодня, 09:36
Норрис о дружбе с Ферстаппеном: «Возможно, этот вопрос стоит задать еще раз в конце года»
13сегодня, 08:49
Доменикали покинет должность руководителя «Формулы-1» (Джек Плой)
9сегодня, 08:13
Менеджер Бойзель: «Энцо Фиттипальди выбрали в «РБ» на сезон-2024, а потом убрали из программы «Ред Булл»
8вчера, 17:22
Ко всем новостям
Последние новости
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото