Гельмут Марко о смене гоночного директора «Формулы-1»: «В ФИА приняли хорошее решение, выбрав Маркеша»

Марко высказался о смене гоночного директора «Ф-1».

Перед Гран-при Лас-Вегаса стало известно, что в ФИА провели замену гоночного директора «Формулы-1» – Нильс Виттих покинул свой пост, а его место уже в этом году займет Руй Маркеш, который ранее занимал аналогичную должность в «Формуле-2» и «Формуле-3».

Чуть позже стало известно, что Виттих был уволен со своего поста.

Советник «Ред Булл » считает, что в ФИА приняли верное решение, выбрав Маркеша на должность нового гоночного директора «Ф-1».

«Он очень хорошо работал [в «Формуле-2» и «Формуле-3»]. Я считаю, что в ФИА приняли очень хорошее решение, выбрав Маркеша в качестве преемника Виттиха», – рассказал Марко.

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